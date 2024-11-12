Київ Кепіталз – Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У вівторок, 12 листопада, на льодовій арені "Шалетт" у Києві відбудеться матч чемпіонату України, в якому Капіталз прийматиме Кременчук.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Федерацією хокею України, у прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Кременчук декласував Крижинку в чемпіонаті України, закинувши 16 шайб.

Минулого сезону Кепіталз фінішували четвертими і програли Соколу в 1/2 фіналу. Кременчук став третім, але в півфіналі був сильнішим за Дніпро, проте у фінальній серії поступився кривднику Кепіталз.