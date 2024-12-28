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Сокіл – Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Станіслав Лисак — 28 грудня 2024, 07:39
Сокіл – Кременчук: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У суботу, 28 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому лідер турнірної таблиці Сокіл зустрінеться з Кременчуком.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Як уже зазначалося, Сокіл наразі лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи Київ Кепіталз на один заліковий пункт.

Кременчук знаходиться на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 24 залікові пункти у 14 поєдинках. Відставання від Сокола становить 12 очок.

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