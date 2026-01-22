Сокіл завдав поразки Кременчуку та зрівнявся з чинними чемпіонами за очками в турнірній таблиці

У четвер, 22 січня, відбувся центральний матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук програв Соколу.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 3:3.

У першому періоді команди закинути не змогли, а у другому Кременчук вийшов вперед зусиллями Браги та Кривошапкіна, на що Сокіл відповів шайбою Захарова.

У заключній 20-хвилинці Кременчук закинув втретє, і тут Сокіл зміг відповісти, а потім взагалі зрівняти рахунок, перевівши зустріч в овертайм – дубль оформив Чердак. Втім, і там сильнішого команди не виявили, а в серії булітів влучнішими були хокеїсти столичного клубу.

Завдяки цій перемозі Сокіл набрав 47 очок та зрівнявся з чинними чемпіонами першості.

Чемпіонат України з хокею

22 січня

Кременчук – Сокіл 3:4 бул (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 21:19 Брага, 1:1 – 32:07 Захаров, 2:1 – 39:41 Кривошапкін, 3:1 – 50:31 Середницький, 3:2 – 53:37 Чердак, 3:3 – 57:21 Чердак

