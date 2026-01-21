Одещина оголосила про відхід канадського нападника та двох українців

Хокейний клуб Одещина припинила співпрацю з канадцем Джорданом Бехтольдом та двома українцями - Юрієм Ігнатенком й Іваном Васильєвим.

Про це повідомляє ФХУ.

Канадський форвард загалом відіграв у 13 матчах, в яких закинув 3 шайби й віддав результативну передачу. Бехтольд продовжить свої виступи в чемпіонаті України у складі Крижинки-Кепіталз.

Захисники Юрій Ігнатенко та Іван Васильєв відіграли по 3 та 7 матчів відповідно, без результативних дій.

Напередодні Одещина поступилась Кременчуку та продовжує перебувати на третій сходинці турнірної таблиці першості з 17 очками в активі.