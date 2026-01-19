Кременчук розгромив Одещину в чемпіонаті України
У понеділок, 19 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук на виїзді обіграв Одещину.
Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Голами відзначились Андрущенко, Панков та Геворкян.
Чемпіонат України з хокею
19 січня
Одещина – Кременчук 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 – Андрющенко (Матусевич), 02:53, 0:2 – Панков (Лялька, Середницький), 04:11, 0:3 – Геворкян (Лялька, менш.), 24:13
Напередодні Шторм відновив виступи в чемпіонаті та програв Крижинці-Кепіталз.