Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Кременчук розгромив Одещину в чемпіонаті України

Олександр Булава — 19 січня 2026, 19:30
Кременчук розгромив Одещину в чемпіонаті України

У понеділок, 19 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук на виїзді обіграв Одещину.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Голами відзначились Андрущенко, Панков та Геворкян.

Чемпіонат України з хокею
19 січня

Одещина – Кременчук 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Андрющенко (Матусевич), 02:53, 0:2 – Панков (Лялька, Середницький), 04:11, 0:3 – Геворкян (Лялька, менш.), 24:13

Напередодні Шторм відновив виступи в чемпіонаті та програв Крижинці-Кепіталз.

Кременчук Чемпіонат України з хокею ХК Одещина

ХК Одещина

Крижинка-Кепіталз переграла Одещину, здобувши першу перемогу в поточному сезоні
Кременчук дотиснув Одещину в чемпіонаті України
Сокіл розгромив Одещину та знову очолив турнірну таблицю чемпіонату України
Шторм розтрощив Одещину у чемпіонаті України
Сокіл влаштував гольову феєрію проти Одещини у чемпіонаті України

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік