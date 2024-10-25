Рейнджерс поступився Флориді, Сент-Луїс розгромив Торонто в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 24 на 25 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося дев'ять поєдинків.

Зокрема, Рейнджерс зазнав поразки від Флориди, Сент-Луїс виявився сильнішим за Торонто, а Лос-Анджелес мінімально обіграв Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний чемпіонат

24-25 жовтня

Бостон – Даллас 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Детройт – Нью-Джерсі 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)

Рейнджерс – Флорида 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Тампа-Бей – Міннесота 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Торонто – Сент-Луїс 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Калгарі – Кароліна 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Юта – Колорадо 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Сіетл – Вінніпег ОТ 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Напередодні стало відомо, що Нью-Йорк Рейнджерс встановив рекорд НХЛ, а Вашингтон здолав Філадельфію у матчі з 9 шайбами.