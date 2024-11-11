Вінніпег Джетс встановив рекорд НХЛ

Клуб Вінніпег Джетс завдяки перемозі над Далласом (4:1) провів найкращий старт у Національній хокейній лізі за підсумками перших 15 матчів сезону.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Клуб здобув 14 перемог – 11 в основний час. Поступився лише раз. Раніше жодна з команд за перші 15 поєдинків не зуміла здобути 28 очок.

Джетс за цей час закинули 67 шайб, а пропустили лише 31.

Канадський клуб завядки такому старту впевнено лідирує в загальній таблиці НХЛ. Чинний чемпіон Флорида за таку кількість матчів набрала лише 23 бали.