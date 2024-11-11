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Вінніпег Джетс встановив рекорд НХЛ

Руслан Травкін — 11 листопада 2024, 00:50
Вінніпег Джетс встановив рекорд НХЛ
x.com/NHLJets

Клуб Вінніпег Джетс завдяки перемозі над Далласом (4:1) провів найкращий старт у Національній хокейній лізі за підсумками перших 15 матчів сезону.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Клуб здобув 14 перемог – 11 в основний час. Поступився лише раз. Раніше жодна з команд за перші 15 поєдинків не зуміла здобути 28 очок.

Джетс за цей час закинули 67 шайб, а пропустили лише 31.

Канадський клуб завядки такому старту впевнено лідирує в загальній таблиці НХЛ. Чинний чемпіон Флорида за таку кількість матчів набрала лише 23 бали.

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