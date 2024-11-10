Флорида по булітах перемогла Філадельфію, Вашингтон декласував Сент-Луїс, дві перестрілки з 10 шайбами: результати НХЛ

У ніч з 9 на 10 листопада відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

В одразу трьох поєдинках переможця не вдалося визначити в основний час, а в одному з матчів справа дійшла до серії булітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат

10 листопада

Флорида – Філадельфія 3:3 (0:1, 3:1, 0:1, 2:1 по булітах)

Бостон – Оттава 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1 в ОТ)

Детройт – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Сент-Луїс – Вашингтон 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)

Торонто – Монреаль 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Айлендерс – Нью-Джерсі 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1 в ОТ)

Нешвілл – Юта 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Колорадо – Кароліна 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)

Лос-Анджелес – Коламбус 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Ванкувер – Едмонтон 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)