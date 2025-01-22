Три матчі дискваліфікації та 195 тисяч доларів штрафу: НХЛ покарала головну зірку Едмонтона за неспортивну поведінку

Капітан і лідер Едмонтон Ойлер Коннор Макдевід дискваліфікований комісією Національної хокейної ліги на три матчі та мусить сплатити 195 тисяч доларів штрафу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Макдевід покараний за інцидент у матчі проти Ванкувера. Наприкінці третього періоду нападник ударив ключкою в обличчя Конору Гарланду, отримавши дисциплінарний штраф до кінця матчу.

195 тисяч доларів будуть перераховані до Фонду екстреної допомоги гравцям.

Коннор цього сезону відіграв 43 гри та набрав 65 очок (20 + 45). Едмонтон обрав його під №1 на драфті-2015.