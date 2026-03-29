Вінніпег переграв Колорадо, Вашингтон дотиснув Вегас в НХЛ

У ніч із 28 на 29 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Едмонтон здобув третю поспіль перемогу, обігравши Аннагайм – 4:2. Айлендерс здобули впевнену перемогу над Флоридою, відігравшись із рахунку 0:2. Вашингтон втратив перевагу у три голи, але переміг Вегас у серії булітів.

Лідер Західної конференції Колорадо вдома поступився Вінніпегу з рахунком 2:4.

НХЛ – регулярний чемпіонат

29 березня

Бостон – Міннесота 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Кароліна – Нью-Джерсі 5:2 (0:3, 1:0, 2:1)

Коламбус – Сан-Хосе 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Піттсбург – Даллас 3:6 (1:1, 0:4, 1:2)

Баффало – Сіетл 3:2 Б (0:1, 1:1, 0:0, 0:0, буліти 2:0)

Колорадо – Вінніпег 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Нешвілл – Монреаль 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Сент-Луїс – Торонто 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Детройт – Філадельфія 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Лос-Анджелес – Юта 2:6 (1:2, 3:1, 1:1)

Калгарі – Ванкувер 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)

Вегас – Вашингтон 4:5 Б (0:2, 1:1, 0:1, 0:0, буліти 0:1)

Напередодні Піттсбург по булітах переміг Оттаву, а Філадельфія розгромила Чикаго.