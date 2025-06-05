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Колишній легендарний німецький хокеїст став новим головним тренером Бостона

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 18:58
Колишній легендарний німецький хокеїст став новим головним тренером Бостона
Марко Штурм
Getty Images

Клуб НХЛ Бостон Брюїнз оголосив про призначення німця Марко Штурм новим головним тренером команди.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Новий керманич Брюїнз розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. Штурм працював зі збірною Німеччини та привів її до "срібла" Олімпіади-2018.

Пізніше працював асистентом головного тренера в Лос-Анджелесі, а з 2022-го тренував Онтаріо в АХЛ.

У роки ігрової кар'єри німець провів п'ять сезонів за Бостон. Також він захищав кольори Сан-Хосе, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Ванкувера та Флориди. Загалом провів 938 матчів в НХЛ.

Бостон цього сезону посів передостаннє місце у Східній конференції під керівництвом в. о. головного тренера Джо Сакко.

Раніше про призначення нового головного тренера оголосив Піттсбург.

Нагадаємо, Едмонтон Ойлерз в овертаймі обіграв Флориду Пантерз у першому поєдинку фіналу Кубку Стенлі-2025.

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