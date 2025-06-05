Шайба Екхольма дала змогу Едмонтону повторити рекорд франшизи, який було встановлено ще 31 рік тому

Едмонтон Ойлерз в овертаймі обіграв Флориду Пантерз у першому поєдинку фіналу Кубку Стенлі-2025. Одну з шайб у складі "нафтовиків" закинув Маттіас Екгольм. Він став двадцятим гравцем канадського клубу, який забивав за клуб у цьогорічному плейоф.

Як повідомляє Sportsnet Stats, це повторення рекорду франшизи, який був встановлений у сезоні-1983/84. Тоді Едмонтон виграв свій перший Кубок Стенлі.

With Mattias Ekholm's goal, 20 different Oilers have now scored in the 2025 Stanley Cup Playoffs, matching a franchise record for the most in one postseason (1984) pic.twitter.com/w15iDAkhpB — Sportsnet Stats (@SNstats) June 5, 2025

Загалом на лід протягом плейоф виходили 23 польові гравці.

Поки що відзначитися не вдалося захисникам Таю Емберсону (9 матчів), Трою Стечеру (6 матчів) та Джошуа Брауну (1 матч).

Лідером команди за закинутими шайбами є Леон Драйзайтль, який 9 переправляв шайбу у ворота суперників. Німецький нападник завдяки успішній грі проти Пантерз оновив кілька досягнень плейоф НХЛ.