Розгроми від Айленлерс і Колорадо, "заруба" Піттсбурга з Монреалем в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 3 на 4 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Чикаго. У ньому господарі здобули вольову перемогу після того, як поступались із рахунком 0:2 у середині першого періоду.

Два протистояння завершились розгромами. Айлендерс декласували Нью-Джерсі, а Колорадо не залишив шансів Сент-Луїсу.

Також варто відзначити результативну феєрію у грі Піттсбург – Монреаль. Вони на двох закинули 11 шайб, вирішивши долю зустрічі лиши в овертаймі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 жовтня

Баффало – Чикаго 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Едмонтон – Сіетл 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Коламбус – Юта 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Піттсбург – Монреаль 6:5 ОТ (1:1, 4:3, 0:1, 1:0)

Тампа-Бей – Вашингтон 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Торонто – Оттава 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Філадельфія – Кароліна 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Айлендерс – Нью-Джерсі 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Міннесота – Бостон 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Нешвілл – Даллас 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Колорадо – Сент-Луїс 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Ванкувер – Калгарі 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 5:4 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 1:0)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші п'ять матчів.