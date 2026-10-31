Вегас програв Нью-Джерсі, впевнені перемоги Флориди та Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 31 жовтня
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У ніч із 30 на 31 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Вегаса проти Нью-Джерсі. Чинний фіналіст Кубку Стенлі зазнав четвертої поразки в останніх п'яти зустрічах, поступившись із різницею у три шайби.
Домашні перемоги здобули Флорида та Калгарі. Вона впевнено переграли Вінніпег і Сіетл відповідно.
НХЛ – регулярний чемпіонат
31 жовтня
31 жовтня
Вегас – Нью-Джерсі 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Флорида – Вінніпег 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Калгарі – Сіетл 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 поєдинків.