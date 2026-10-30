Гольова "перестрілка" Анагайма та Баффало, 12-та поразка Ванкувера у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч проти 30 жовтня відбулися 11 матчів Національної хокейної ліги.
У стартових поєдинках перемоги святкували хокеїсти Кароліни, Юти та Тампи-Бей. Айлендерс лише в овертаймі вирвав звитягу у Міннесоти.
Справжня гольова "перестрілка" була у протистоянні Анагайм – Баффало, які на обох закинули аж 13 шайб (6:7).
Оттава в овертаймі зазнала прикрої поразки від Лос-Анджелес, тоді як Сан-Хосе здобув позитивний результат у поєдинку проти Ванкувера. Гості зазнали 12-ї поразки у 15-ти іграх поточного сезону НХЛ-2026/27.
Кароліна – Коламбус 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Піттсбург – Юта 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Тампа-Бей – Вінніпег 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)
Детройт – Чикаго 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Даллас – Монреаль 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Міннесота – Айлендерс 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Нешвілл – Вашингтон 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Сент-Луїс – Бостон 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Анагайм – Баффало 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)
Лос-Анджелес – Оттава 6:5 ОТ (1:1, 4:0, 0:4, 1:0)
Сан-Хосе – Ванкувер 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні завершилися 4 матчі регулярного чемпіонату НХЛ-2026/27.