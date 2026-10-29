Сіетл на останніх секундах вирвав перемогу у Торонто, чергова поразка Філадельфії в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 29 жовтня
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У ніч проти 29 жовтня завершилися чотири матчі Національної хокейної ліги.
Ігрову програму розпочала впевнена перемога Вашингтона над Філадельфією, яка виграла лише три поєдинки у 15-ти останніх іграх.
Едмонтон "всуху" обіграв Калгарі, а Нью-Джерсі програв Колорадо. Хокеїсти Нью-Джерсі перервали 4-матчеву серію з перемог.
В останній зустрічі Сіетл на останніх секундах третього періоду вирвав звитягу у Торонто завдяки голу канадійця Брендона Монтура.
НХЛ – регулярний чемпіонат
29 жовтня
Вашингтон – Філадельфія 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Едмонтон – Калгарі 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Колорадо – Нью-Джерсі 5:2 (0:1, 1:1, 4:1)
Сіетл – Торонто 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні 28 жовтня відбулися аж 11 ігор поточного сезону НХЛ-2026/27.