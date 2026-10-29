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Сіетл на останніх секундах вирвав перемогу у Торонто, чергова поразка Філадельфії в НХЛ

Софія Кулай — 29 жовтня 2026, 07:05
Сіетл на останніх секундах вирвав перемогу у Торонто, чергова поразка Філадельфії в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 29 жовтня
Getty Images

У ніч проти 29 жовтня завершилися чотири матчі Національної хокейної ліги.

Ігрову програму розпочала впевнена перемога Вашингтона над Філадельфією, яка виграла лише три поєдинки у 15-ти останніх іграх.

Едмонтон "всуху" обіграв Калгарі, а Нью-Джерсі програв Колорадо. Хокеїсти Нью-Джерсі перервали 4-матчеву серію з перемог.

В останній зустрічі Сіетл на останніх секундах третього періоду вирвав звитягу у Торонто завдяки голу канадійця Брендона Монтура.

НХЛ – регулярний чемпіонат
29 жовтня

Вашингтон – Філадельфія 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Едмонтон – Калгарі 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Колорадо – Нью-Джерсі 5:2 (0:1, 1:1, 4:1)

Сіетл – Торонто 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні 28 жовтня відбулися аж 11 ігор поточного сезону НХЛ-2026/27.

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