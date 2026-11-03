Бостон по булітах вирвав перемогу у Вегаса, Детройт перервав переможну серію Флориди у НХЛ

У ніч проти 3 листопада відбулися чотири поєдинки Національної хокейної ліги.

Детройт перервав 3-матчеву серію з перемог Флориди, тоді як Вегас по булітах поступився Бостону.

У наступній зустрічі Колорадо впевнено обіграло Чикаго завдяки дублю Джейдена Шварца.

В останньому матчі ігрового дня Калгарі втримало переможний результат проти Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний чемпіонат

3 листопада

Бостон – Вегас 3:2 після булітів (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Флорида – Детройт 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Чикаго – Колорадо 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Калгарі 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні завершилися ще декілька поєдинків регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2026/27.