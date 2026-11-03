Бостон по булітах вирвав перемогу у Вегаса, Детройт перервав переможну серію Флориди у НХЛ
Результати матчів НХЛ за 3 листопада
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У ніч проти 3 листопада відбулися чотири поєдинки Національної хокейної ліги.
Детройт перервав 3-матчеву серію з перемог Флориди, тоді як Вегас по булітах поступився Бостону.
У наступній зустрічі Колорадо впевнено обіграло Чикаго завдяки дублю Джейдена Шварца.
В останньому матчі ігрового дня Калгарі втримало переможний результат проти Сан-Хосе.
НХЛ – регулярний чемпіонат
3 листопада
Бостон – Вегас 3:2 після булітів (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Флорида – Детройт 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Чикаго – Колорадо 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Калгарі 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні завершилися ще декілька поєдинків регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2026/27.