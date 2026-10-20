Друга перемога Філадельфії, Юта у матчі з 9 шайбами переграла Піттсбург в НХЛ

У ніч проти 20 жовтня завершилися чотири матчі Національної хокейної ліги.

У стартовому поєдинку Рейнджерс реабілітувався перед власними уболівальниками після двох поразок поспіль. Хокеїсти клубу із Нью-Йорка впевнено обіграли Анагайм.

Драматичнішим виявилося протистояння між Філадельфією та Колорадо, де переможця визначила різниця в одну шайбу, яка була на користь господарів. Філадельфія оформила другу звитягу після 7-ми поразок поспіль.

Також перемоги святкували Торонто та Юта.

НХЛ – регулярний чемпіонат

20 жовтня

Рейнджерс – Анагайм 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Філадельфія – Колорадо 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Торонто – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Юта – Піттсбург 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

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Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися ще два поєдинки поточного сезону НХЛ-2026/27.