Друга перемога Філадельфії, Юта у матчі з 9 шайбами переграла Піттсбург в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 20 жовтня
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У ніч проти 20 жовтня завершилися чотири матчі Національної хокейної ліги.
У стартовому поєдинку Рейнджерс реабілітувався перед власними уболівальниками після двох поразок поспіль. Хокеїсти клубу із Нью-Йорка впевнено обіграли Анагайм.
Драматичнішим виявилося протистояння між Філадельфією та Колорадо, де переможця визначила різниця в одну шайбу, яка була на користь господарів. Філадельфія оформила другу звитягу після 7-ми поразок поспіль.
Також перемоги святкували Торонто та Юта.
НХЛ – регулярний чемпіонат
20 жовтня
Рейнджерс – Анагайм 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Філадельфія – Колорадо 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Торонто – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Юта – Піттсбург 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися ще два поєдинки поточного сезону НХЛ-2026/27.