Дебютна перемога Філадельфії, Детройт у серії булітів переграв Сан-Хосе у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 18 жовтня відбулася ціла низка матчів Національної хокейної ліги.

Ігрову програму відкрила нищівна перемога Флориди над Сіетлом. Господарі наколотили у ворота суперника аж 8 шайб, тоді як гості відповіли трьома влучними кидками.

Одразу два поєдинки завершилися в овертаймах: Коламбус мінімально обіграв Рейнджерс, а Монреаль дотиснув Баффало.

Сан-Хосе у серії булітів поступився Детройту. Для гостей ця поразка стала вже четвертою у поточному сезоні НХЛ.

Перемогу під нуль забрали хокеїсти Далласа у протистоянні проти Чикаго, а от Філадельфія нарешті оформила свою дебютну звитягу у цьому сезоні регулярного чемпіонату при 9-ти поразках.

В останньому матчі Едмонтон впевнено обіграв Юту з різницею у 4 шайби.

НХЛ – регулярний чемпіонат

18 жовтня

Флорида – Сіетл 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)

Детройт – Сан-Хосе 4:3 після булітів (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Коламбус – Рейнджерс 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Монреаль – Баффало 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Айлендерс 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Філадельфія – Оттава 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Чикаго – Даллас 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Нешвілл – Сент-Луїс 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Лос-Анджелес – Бостон 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Вегас – Піттсбург 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Юта – Едмонтон 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні відбулися ще два матчі поточного сезону НХЛ.