Дебютна перемога Філадельфії, Детройт у серії булітів переграв Сан-Хосе у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч проти 18 жовтня відбулася ціла низка матчів Національної хокейної ліги.
Ігрову програму відкрила нищівна перемога Флориди над Сіетлом. Господарі наколотили у ворота суперника аж 8 шайб, тоді як гості відповіли трьома влучними кидками.
Одразу два поєдинки завершилися в овертаймах: Коламбус мінімально обіграв Рейнджерс, а Монреаль дотиснув Баффало.
Сан-Хосе у серії булітів поступився Детройту. Для гостей ця поразка стала вже четвертою у поточному сезоні НХЛ.
Перемогу під нуль забрали хокеїсти Далласа у протистоянні проти Чикаго, а от Філадельфія нарешті оформила свою дебютну звитягу у цьому сезоні регулярного чемпіонату при 9-ти поразках.
В останньому матчі Едмонтон впевнено обіграв Юту з різницею у 4 шайби.
Флорида – Сіетл 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)
Детройт – Сан-Хосе 4:3 після булітів (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Коламбус – Рейнджерс 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Монреаль – Баффало 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Торонто – Айлендерс 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Філадельфія – Оттава 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Чикаго – Даллас 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Нешвілл – Сент-Луїс 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Лос-Анджелес – Бостон 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Вегас – Піттсбург 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Юта – Едмонтон 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися ще два матчі поточного сезону НХЛ.