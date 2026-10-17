Камбеки Колорадо та Бостона в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 16 на 17 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день склався із двох матчів. У кожному з них стався камбек.

Колорадо та Бостон на початку своїх протистоянь поступались із рахунком 0:2 під час першого періоду. Проте врешті-решт здолали Піттсбург та Анахайм відповідно.

НХЛ – регулярний чемпіонат

17 жовтня

Колорадо – Піттсбург 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Анахайм – Бостон 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 поєдинків.