Камбеки Колорадо та Бостона в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 17 жовтня
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У ніч із 16 на 17 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день склався із двох матчів. У кожному з них стався камбек.
Колорадо та Бостон на початку своїх протистоянь поступались із рахунком 0:2 під час першого періоду. Проте врешті-решт здолали Піттсбург та Анахайм відповідно.
НХЛ – регулярний чемпіонат
17 жовтня
17 жовтня
Колорадо – Піттсбург 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Анахайм – Бостон 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 поєдинків.