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Оттава підписала довгострокову угоду з Гріном

Олександр Булава — 19 жовтня 2026, 19:42
Оттава підписала довгострокову угоду з Гріном
Тревіс Грін
НХЛ

Генеральний директор Оттави Сенаторз Стів Стайос оголосив про підписання нової довгострокової угоди з головним тренером Тревісом Гріном.

Про це повідомляє НХЛ.

Нова контрактна угода розрахована до завершення сезону-2030/31. Разом із головним тренером багаторічні продовження контрактів отримали й ключові члени його штабу.

"Два роки тому, коли я шукав головного тренера для нашої команди, мені стало очевидно, що Тревіс володіє всіма необхідними якостями, щоб рухати нас уперед. Я спостерігав за тим, як він упроваджує системи та структуру, і це лише зміцнило мою віру в його тренерські здібності.

Ми поділяємо спільне бачення та філософію і впевнені, що зможемо й надалі розвивати нашу команду", – зазначив Стайос.

Грін очолив Оттаву у травні 2024-го, як 14-й головний тренер в історії франшизи. Він двічі поспіль виводив команду до плейоф Кубка Стенлі, а минулого тижня здобув 95-ту перемогу на чолі клубу.

Після дев'яти матчів поточного сезону Оттава з 12 балами посідає п'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції.

Нагадаємо, напередодні Калгарі перервав 7-матчеву переможну серію Кароліни.

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