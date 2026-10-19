Оттава підписала довгострокову угоду з Гріном
Генеральний директор Оттави Сенаторз Стів Стайос оголосив про підписання нової довгострокової угоди з головним тренером Тревісом Гріном.
Про це повідомляє НХЛ.
Нова контрактна угода розрахована до завершення сезону-2030/31. Разом із головним тренером багаторічні продовження контрактів отримали й ключові члени його штабу.
"Два роки тому, коли я шукав головного тренера для нашої команди, мені стало очевидно, що Тревіс володіє всіма необхідними якостями, щоб рухати нас уперед. Я спостерігав за тим, як він упроваджує системи та структуру, і це лише зміцнило мою віру в його тренерські здібності.
Ми поділяємо спільне бачення та філософію і впевнені, що зможемо й надалі розвивати нашу команду", – зазначив Стайос.
Грін очолив Оттаву у травні 2024-го, як 14-й головний тренер в історії франшизи. Він двічі поспіль виводив команду до плейоф Кубка Стенлі, а минулого тижня здобув 95-ту перемогу на чолі клубу.
Після дев'яти матчів поточного сезону Оттава з 12 балами посідає п'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції.
Нагадаємо, напередодні Калгарі перервав 7-матчеву переможну серію Кароліни.