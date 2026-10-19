Оттава підписала довгострокову угоду з Гріном

Генеральний директор Оттави Сенаторз Стів Стайос оголосив про підписання нової довгострокової угоди з головним тренером Тревісом Гріном.

Про це повідомляє НХЛ.

Нова контрактна угода розрахована до завершення сезону-2030/31. Разом із головним тренером багаторічні продовження контрактів отримали й ключові члени його штабу.

"Два роки тому, коли я шукав головного тренера для нашої команди, мені стало очевидно, що Тревіс володіє всіма необхідними якостями, щоб рухати нас уперед. Я спостерігав за тим, як він упроваджує системи та структуру, і це лише зміцнило мою віру в його тренерські здібності.

Ми поділяємо спільне бачення та філософію і впевнені, що зможемо й надалі розвивати нашу команду", – зазначив Стайос.