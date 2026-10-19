Калгарі перервав 7-матчеву переможну серію Кароліни, Міннесота здолала Коламбус в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 19 жовтня
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У ніч проти 19 жовтня відбулися два матчі Національної хокейної ліги.
У першому із них Міннесота втримала переможний результат у домашній грі проти Коламбус, не дозволивши супернику продовжити позитивну серію до двох звитяг поспіль. Автором виграшної шайби у другому періоді став Капрізов.
У другому поєдинку Кароліна програла Калгарі, перервавши свою затяжну серію перемог, яка тривала вже 7 ігор поспіль.
НХЛ – регулярний чемпіонат
19 жовтня
Міннесота – Коламбус 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Калгарі – Кароліна 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні завершилися ще 11 ігор поточного сезону НХЛ.