Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Калгарі перервав 7-матчеву переможну серію Кароліни, Міннесота здолала Коламбус в НХЛ

Софія Кулай — 19 жовтня 2026, 07:18
Калгарі перервав 7-матчеву переможну серію Кароліни, Міннесота здолала Коламбус в НХЛ
Результати матчів НХЛ за 19 жовтня
Getty Images

У ніч проти 19 жовтня відбулися два матчі Національної хокейної ліги.

У першому із них Міннесота втримала переможний результат у домашній грі проти Коламбус, не дозволивши супернику продовжити позитивну серію до двох звитяг поспіль. Автором виграшної шайби у другому періоді став Капрізов.

У другому поєдинку Кароліна програла Калгарі, перервавши свою затяжну серію перемог, яка тривала вже 7 ігор поспіль.

НХЛ – регулярний чемпіонат
19 жовтня

Міннесота – Коламбус 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Калгарі – Кароліна 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні завершилися ще 11 ігор поточного сезону НХЛ.

НХЛ

НХЛ

Дебютна перемога Філадельфії, Детройт у серії булітів переграв Сан-Хосе у регулярному чемпіонаті НХЛ
Камбеки Колорадо та Бостона в регулярному чемпіонаті НХЛ
6 поразка Калгарі, Нешвілл по булітах програв Сан-Хосе, Нью-Джерсі розгромив Рейнджерс в НХЛ
Вашингтон здолав Монреаль у матчі з 9 шайбами, Колорадо по булітах програло Далласу в НХЛ
Перша перемога Калгарі в сезоні, розгроми від Сент-Луїса та Флориди в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини