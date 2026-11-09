Розгроми від Бостона та Вегаса, Калгарі в овертаймі вирвав перемогу у Філадельфії в НХЛ

Результати матчів НХЛ за 9 листопада

У неділю, 8 листопада, та у ніч проти 9 листопада відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Бостон і Вегас оформили розгромні перемоги з однаковим рахунком 4:1.

Нічну програму відкрила звитяга хокеїстів Вінніпега, які вирвали позитивний результат завдяки закинутій шайбі Шайфлі на останніх секундах зустрічі проти Тампи-Бей.

Лише одне протистояння закінчилося в овертаймі – Калгарі дотиснув Філадельфію.

У двох останніх поєдинках переможцями вийшли Нью-Джерсі та Анагайм.

НХЛ – регулярний чемпіонат

8-9 листопада

Бостон – Флорида 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Баффало – Вегас 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Вінніпег – Тампа-Бей 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Калгарі – Філадельфія 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Торонто – Нью-Джерсі 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Анагайм – Піттсбург 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

У неділю, 8 листопада, також відбулося ще 10 ігор поточного сезону-2026/27 НХЛ.