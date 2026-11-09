Розгроми від Бостона та Вегаса, Калгарі в овертаймі вирвав перемогу у Філадельфії в НХЛ
У неділю, 8 листопада, та у ніч проти 9 листопада відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Бостон і Вегас оформили розгромні перемоги з однаковим рахунком 4:1.
Нічну програму відкрила звитяга хокеїстів Вінніпега, які вирвали позитивний результат завдяки закинутій шайбі Шайфлі на останніх секундах зустрічі проти Тампи-Бей.
Лише одне протистояння закінчилося в овертаймі – Калгарі дотиснув Філадельфію.
У двох останніх поєдинках переможцями вийшли Нью-Джерсі та Анагайм.
НХЛ – регулярний чемпіонат
8-9 листопада
Бостон – Флорида 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Баффало – Вегас 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Вінніпег – Тампа-Бей 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Калгарі – Філадельфія 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Торонто – Нью-Джерсі 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Анагайм – Піттсбург 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
У неділю, 8 листопада, також відбулося ще 10 ігор поточного сезону-2026/27 НХЛ.