Оттава сильніша за Колорадо, Айлендерс переміг Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ
У ніч проти 29 січня були зіграні три матчі Національної хокейної ліги.
Усі вони закінчились перемогами господарів. Айлендерс переграв Рейнджерс, а Оттава була сильнішою за Колорадо. Цікаво, що в обидвох іграх був зафіксований однаковий рахунок 5:2.
У ще одному поєдинку Коламбус вдома закрив Філадельфію.
НХЛ – регулярний чемпіонат
29 січня
Айлендерс – Рейнджерс 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Коламбус – Філадельфія 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Оттава – Колорадо 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Відзначимо, що 28 січня відбулись інші матчі Національної хокейної ліги.