Оттава сильніша за Колорадо, Айлендерс переміг Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

Софія Кулай — 29 січня 2026, 09:07
НХЛ

У ніч проти 29 січня були зіграні три матчі Національної хокейної ліги.

Усі вони закінчились перемогами господарів. Айлендерс переграв Рейнджерс, а Оттава була сильнішою за Колорадо. Цікаво, що в обидвох іграх був зафіксований однаковий рахунок 5:2.

У ще одному поєдинку Коламбус вдома закрив Філадельфію.

НХЛ – регулярний чемпіонат
29 січня

Айлендерс – Рейнджерс 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Коламбус – Філадельфія 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Оттава – Колорадо 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Східна конференція
Західна конференція
