Юта у результативному матчі переграла Даллас, Торонто дотис Монреаль в НХЛ
У ніч з 12 на 13 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Вегас та Юта з однаковим рахунком здолали своїх суперників Нешвілл та Даллас відповідно – 5:3. Ще три матчі виявили переможця лише за підсумками булітів.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 квітня
Флорида – Баффало 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0 за булітами)
Торонто – Монреаль 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чикаго – Вінніпег 4:5 (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 1:2 за булітами)
Даллас – Юта 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
Ванкувер – Міннесота 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Вегас – Нешвілл 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)
Сіетл – Сент-Луїс 4:3 (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 3:2 за булітами)
Лос-Анджелес – Колорадо 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Кароліна – Рейнджерс 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
Коламбус – Вашингтон 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Філадельфія – Айлендерс 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0 за булітами)
Зазначимо, що напередодні визначився чемпіон України з хокею.