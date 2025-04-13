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Юта у результативному матчі переграла Даллас, Торонто дотис Монреаль в НХЛ

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 08:21
Юта у результативному матчі переграла Даллас, Торонто дотис Монреаль в НХЛ

У ніч з 12 на 13 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Вегас та Юта з однаковим рахунком здолали своїх суперників Нешвілл та Даллас відповідно – 5:3. Ще три матчі виявили переможця лише за підсумками булітів.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 квітня

Флорида – Баффало 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0 за булітами)

Торонто – Монреаль 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Чикаго – Вінніпег 4:5 (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 1:2 за булітами)

Даллас – Юта 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Ванкувер – Міннесота 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Вегас – Нешвілл 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

Сіетл – Сент-Луїс 4:3 (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 3:2 за булітами)

Лос-Анджелес – Колорадо 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Кароліна – Рейнджерс 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Коламбус – Вашингтон 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Філадельфія – Айлендерс 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0 за булітами)

Зазначимо, що напередодні визначився чемпіон України з хокею.

Вінніпег НХЛ Сіетл Кракен Торонто Юта Даллас Старз Флорида Пантерз

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