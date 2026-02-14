Віддав ключку, а потім забрав: зірка НХЛ змусив радіти і дивуватися юного вболівальника на Олімпійських іграх

Курйозний епізод стався із зіркою збірної Фінляндії Мікко Рантаненом під час матчу другого туру хокейного турніру на Олімпійських іграх 2026 проти Швеції.

Після першого періоду гравець Далласа віддав свою ключку юному вболівальнику на трибунах, що викликало щиру радість у фаната.

Згодом зірковий форвард і попросив її назад. Хлопчина з розумінням до цього поставився.

Рантанен невдовзі знову повернувся з роздягальні, щоб віддати дитині свої рукавиці. Тому історія завершилася все таки хеппі-ендом.

Rantanen gives kid his stick after game. Realizes he can't do that. Comes right back and gives the kid his gloves.



Very cool moment at the #WinterOlympics pic.twitter.com/8iuYjQUEaE — Snapback Sports (@snapbacksports) February 13, 2026

Oops, not sure he was supposed to give that away 😬



Thankfully, the fan wasn't left empty-handed, and a trade for some gloves was done 🤝 pic.twitter.com/thxxT77u7w — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

29-річний Мікко був обраний на драфті-2015 під №10. Перші 9 років фін виступав за Колорадо, з яким виграв Кубок Стенлі сезону-2021/22.

Під час сезону-2024/25 "лавини" обміняли його до Далласа. Загалом він у НХЛ провів 706 поєдинків. Нападник закинув 314 шайб і віддав 460 асистів.

Зазначимо, що матч завершився впевненою перемогою "Суомі".