Тампа-Бей сенсаційно програла Чикаго, Кароліна розгромила Рейнджерс в матчі НХЛ
НХЛ
У ніч з 28 на 29 січня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.
Тампа-Бей неочікувано програла Чикаго, який після першого періоду здійснив неймовірний камбек. Окрім того, Даллас в овертаймі дотиснув Вегас, а Кароліна легко розгромила Рейнджерс.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
29 січня
Баффало – Бостон 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Монреаль – Вінніпег 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Рейнджерс – Кароліна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Тампа-Бей – Чикаго 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Айлендерс – Колорадо 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Калгарі – Вашингтон 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Вегас – Даллас 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1 ОТ)
Сіетл – Анахайм 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)
Нагадаємо, минулого ігрового дня Сан-Хосе нарешті перервав жахливу серію з шести поразок поспіль.