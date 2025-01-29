Тампа-Бей сенсаційно програла Чикаго, Кароліна розгромила Рейнджерс в матчі НХЛ

У ніч з 28 на 29 січня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Тампа-Бей неочікувано програла Чикаго, який після першого періоду здійснив неймовірний камбек. Окрім того, Даллас в овертаймі дотиснув Вегас, а Кароліна легко розгромила Рейнджерс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

29 січня

Баффало – Бостон 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Монреаль – Вінніпег 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Рейнджерс – Кароліна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Тампа-Бей – Чикаго 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Айлендерс – Колорадо 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Калгарі – Вашингтон 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Вегас – Даллас 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1 ОТ)

Сіетл – Анахайм 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)

Нагадаємо, минулого ігрового дня Сан-Хосе нарешті перервав жахливу серію з шести поразок поспіль.