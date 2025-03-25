Детройт розгромив Юту, Даллас здолав Міннесоту в НХЛ

У ніч з 24 на 25 березня відбулось чотири матчі в межах Національної хокейної ліги.

Детройт розгромив Юту, закинувши п'ять шайб у ворота суперника, а ще два поєдинки завершились з однаковим рахунком 3:3 – їх доля вирішувалась вже за булітами.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

25 березня

Айлендерс – Коламбус 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1 за булітами)

Нью-Джерсі – Ванкувер 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:2 за булітами)

Даллас – Міннесота 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Юта – Детройт 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

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