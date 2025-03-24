Український нападник вирішив змінити громадянство

Український нападник Микита Панасюк вирішив прийняти польське громадянство.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Нещодавно Федерація хокею України отримала офіційний запит від федерації Польщі щодо зміни громадянства 17-річного уродженця Дніпра Микити Панасюка.

Зазначимо, що гравець із сезону-2022/23 виступає в чемпіонатах Польщі у складі команди Напшуд, де грає за різні вікові категорії. Влітку минулого року він отримував виклик до юнацької збірної України для участі у міжнародному турнірі, але відмовився від участі.

Нагадаємо, що юнацька збірна України за підсумками минулорічного чемпіонату світу стала 12 у світовому рейтингу, зайнявши друге місце в дивізіоні 1А. Тоді як збірна Польщі посідає 23 позицію завдяки перемозі в дивізіоні 2А.

Раніше визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.