Баффало в овертаймі дотис Бостон, Торонто розбив Калгарі в НХЛ

У ніч з 17 на 18 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Баффало в овертаймі дотис Бостон, а Тампа-Бей спокійно перемогла Філадельфію. У ще одному поєдинку ігрового вечора Торонто розбив Калгарі, закинувши шість шайб у ворота суперника.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

18 березня

Бостон – Баффало 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Коламбус – Нью-Джерсі 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Тампа-Бей – Філадельфія 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Торонто – Калгарі 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Міннесота – Лос-Анджелес 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Зазначимо, що напередодні завершився черговий матч плейоф чемпіонату України, в якому Сокіл починає робити камбек у серії.