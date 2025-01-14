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Калгарі розгромив Чикаго, Едмонтон мінімально здолав Лос-Анджелес в матчі НХЛ

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 07:38
Калгарі розгромив Чикаго, Едмонтон мінімально здолав Лос-Анджелес в матчі НХЛ
Едмонтон
НХЛ

В ніч з 13 на 14 січня відбулось три матчі Національної хокейної ліги.

Так, Едмонтон в домашньому матчі мінімально переграв Лос-Анджелес, а Філадельфія "перестріляла" Флориду.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
14 січня

Філадельфія – Флорида 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Чикаго – Калгарі 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Едмонтон – Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Нагадаємо, раніше України U-25 з поразки розпочала свої виступи на Універсіаді-2025 у Турині.

Едмонтон Калгарі НХЛ Флорида

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