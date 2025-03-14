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Піттсбург переграв Сент-Луїс, Оттава в результативному поєдинку здолала Бостон у НХЛ

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 09:01
Піттсбург переграв Сент-Луїс, Оттава в результативному поєдинку здолала Бостон у НХЛ

У ніч з 13 на 14 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Оттава та Бостон закинули дев'ять шайб на двох, а перемогу святкували саме Сенаторз. Окрім того, Тампа-Бей за булітами поступилась Філадельфії.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
14 березня

Коламбус – Вегас 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Оттава – Бостон 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Піттсбург – Сент-Луїс 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Торонто – Флорида 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Філадельфія – Тампа-Бей 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1 за булітами)

Нью-Джерсі – Едмонтон 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Міннесота – Рейнджерс 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Лос-Анджелес – Вашингтон 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Сан-Хосе – Чикаго 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Зазначимо, що сьогодні відбудеться четвертий матч серії плейоф між Соколом та Кременчуком в межах чемпіонату України. На сайті "Чемпіон" доступна пряма відеотрансляція зустрічі.

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