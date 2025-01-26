Міннесота поступилась Калгарі, Айлендерс в овертаймі дотиснув Кароліну у матчі НХЛ

У ніч з 25 на 26 січня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Так, Детройт здобув спокійну перемогу над Тампа-Бей, а Калгарі у результативному матчі поступився Міннесоті.

Ще два поєдинки отримали переможця лише в овертаймі. Нью-Джерсі був сильнішим за Монреаль, в той час, як Айлендерс дотиснув Кароліну.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

26 січня

Бостон – Колорадо – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Сіетл – Піттсбург – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Едмонтон – Баффало – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Міннесота – Калгарі – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Сент-Луїс – Даллас – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Детройт – Тампа-Бей – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Монреаль – Нью-Джерсі – 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Оттава – Торонто – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Айлендерс – Кароліна – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Анахайм – Нешвілл – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Сан-Хосе – Флорида – 2:7 (2:3, 0:4, 0:0, 0:0)

Ванкувер – Вашингтон – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили в реєстрації торгової марки для нової повної назви.