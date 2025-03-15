Вінніпег переграв Даллас, Детройт поступився Кароліні в НХЛ

У ніч з 14 на 15 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Кароліна переграла Детройт, а Калгарі поступився Колорадо. Окрім того, Едмонтон за підсумками овертайму дотиснув Айлендерс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

15 березня

Кароліна – Детройт 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Айлендерс – Едмонтон 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Вінніпег – Даллас 4:1 (260, 1:0, 1:1)

Калгарі – Колорадо 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Анахайм – Нешвілл 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Сіетл – Юта 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться два матчі в межах плейоф чемпіонату України, в яких можуть визначитись фіналісти змагання.