Шторм зіграє з Київ Кепіталз, Сокіл та Кременчук дограватимуть четвертий матч серії

У суботу, 15 березня, відбудеться два матчі в межах плейоф чемпіонату України з хокею.

Кременчук та Сокіл дограватимуть свій четвертий матч у серії, який було перервано після другого періоду через тривалу повітряну тривогу. Наразі рахунок у матч складає 1:0 на користь столичного колективу (3:0 у серії на користь Кременчука).

Шторм та Київ Кепіталз зустрінуться у четвертому поєдинку серії, який також може стати останнім в цій парі плейоф. Рахунок у серії – 3:0 на користь одеситів.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

15 березня, 4 матч

11:00 Кременчук – Сокіл 0:1 (догравання 3 періоду)

13:00 Шторм – Київ Кепіталз

Зазначимо, що це вже другий випадок догравання матчу між Соколом та Кременчуком. Тоді перемогу святкував клуб з Полтавської області.