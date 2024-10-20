Вашингтон обіграв Нью-Джерсі, чергова перемога Юти: результати матчів НХЛ

У ніч з 19 на 20 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 13 матчів.

Філадельфія програла четверту гру поспіль, Рейнджерс на виїзді обіграв Торонто, Вашингтон у матчі з 11 шайбами здолав Нью-Джерсі.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 20 жовтня

Оттава - Тампа-Бей - 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)

Нешвілл – Детройт – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Даллас – Едмонтон – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Флорида – Вегас – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Сент-Луїс – Кароліна – 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Коламбус – Міннесота – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Нью-Джерсі – Вашингтон – 5:6 (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)

Айлендерс - Монреаль - 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по булітах - 1:0)

Філадельфія – Ванкувер – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Торонто – Рейнджерс – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Чикаго – Баффало – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Сіетл - Калгарі - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Юта – Бостон – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, у вчорашніх матчах Кароліна обіграла Піттсбург, а Вінніпег закинув 8 шайб у ворота Сан-Хосе.