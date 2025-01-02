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Лос-Анджелес обіграв Нью-Джерсі у матчі НХЛ

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 09:38
Лос-Анджелес обіграв Нью-Джерсі у матчі НХЛ
НХЛ

В ніч з першого на друге січня відбувся матч Національної хокейної ліги, в якому Лос-Анджелес приймав Нью-Джерсі.

Матч завершився перемогою господарів арени з рахунком 3:0. У другому періоді за рахунку 1:0 Нью-Джерсі відіграли одну шайбу, яку скасували після коуч-челленджу.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
2 січня

Лос-Анджелес – Нью-Джерсі 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Зазначимо, що напередодні відбулось 13 матчів НХЛ, результати яких доступні на сайті Чемпіон.

Лос-Анджелес НХЛ Нью-Джерсі

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