Лос-Анджелес обіграв Нью-Джерсі у матчі НХЛ

В ніч з першого на друге січня відбувся матч Національної хокейної ліги, в якому Лос-Анджелес приймав Нью-Джерсі.

Матч завершився перемогою господарів арени з рахунком 3:0. У другому періоді за рахунку 1:0 Нью-Джерсі відіграли одну шайбу, яку скасували після коуч-челленджу.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 січня

Лос-Анджелес – Нью-Джерсі 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Зазначимо, що напередодні відбулось 13 матчів НХЛ, результати яких доступні на сайті Чемпіон.