Даллас здолав Баффало, Філадельфія розгромила Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 31 грудня на 1 січня відбулися матчі в Національній хокейній лізі.

Лідер Західної конференції Вінніпег неочікувано поступився Колорадо. Вашингтон здолав Бостон, Філадельфія розгромила Сан-Хосе, а Даллас впевнено переміг Баффало.

Також вартий уваги матч між Коламбус та Кароліною, який дійшов до післяматчевих булітів. У підсумку перемогу здобув Коламбус.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

31 грудня

Вашингтон – Бостон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Торонто – Айлендерс 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Вегас – Монреаль 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Чикаго – Сент-Луїс 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Анахайм – Нью-Джерсі 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Даллас – Баффало 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Детройт – Піттсбург 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Коламбус – Кароліна 3:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0), буліти 2:1

Колорадо – Вінніпег 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Міннесота – Нашвілл 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Сан-Хосе – Філадельфія 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Едмонтон – Юта 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Калгарі – Ванкувер 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Зазначимо, що напередодні Рейнджерс поступився Флориді, Вінніпег здолав Нашвілл, а Сіетл здолав Юту.