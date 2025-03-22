Піттсбург переграв Коламбус в матчі НХЛ

В ніч з 21 на 22 березня відбувся один матч в межах Національної хокейної ліги.

Піттсбург завдяки вдалим двом періодам впевнено здолав Коламбус. Сідні Кросбі записав на свій рахунок шайбу та результативну передачу.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 березня

Піттсбург – Коламбус 6:3 (3:2, 2:1, 1:1)

Зазначимо, що основна частина матчів відбудеться сьогодні ввечері – о 19:00 за київським часом зустрінуться Рейнджерс та Ванкувер, а згодом буде зіграно ще сім поєдинків.

Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.