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Піттсбург переграв Коламбус в матчі НХЛ

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 08:04
Піттсбург переграв Коламбус в матчі НХЛ

В ніч з 21 на 22 березня відбувся один матч в межах Національної хокейної ліги.

Піттсбург завдяки вдалим двом періодам впевнено здолав Коламбус. Сідні Кросбі записав на свій рахунок шайбу та результативну передачу.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
22 березня

Піттсбург – Коламбус 6:3 (3:2, 2:1, 1:1)

Зазначимо, що основна частина матчів відбудеться сьогодні ввечері – о 19:00 за київським часом зустрінуться Рейнджерс та Ванкувер, а згодом буде зіграно ще сім поєдинків.

Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.

Коламбус НХЛ Піттсбург

Піттсбург

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