Київ Кепіталз підписав нападника збірної України із французького чемпіонату

Микола Літвінов — 14 травня 2026, 22:05
Нападник збірної України Фелікс Морозов виступатиме за Київ Кепіталз у сезоні 26/27.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До появи в столичному клубі 26-річний Морозов грав у французькому клубі Морзін-Авор'я з 2023-го року. До цього він виступав у командах з Північної Америки та України (Донбас, Беркут, Білий Барс та Сокіл).

Напередодні збірна України разом із Морозовим за підсумками чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA посіла друге місце та виборола путівку до елітного дивізіону. Раніше український нападник здобував золоту медаль у складі "синьо-жовтих" U-18 та бронзу у складі збірної U-20.

Також додамо, що нещодавно кияни підписали українського нападника Іллю Коренчука та фінського захисника Янi Сієккіненомана.

