Форвард збірної України повернувся до нідерландського клубу

Нідерландський клуб Лімбург із міста Гелен оголосив про підписання контракту з форвардом збірної України з хокею Євгеном Фадєєвим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нападник уже грав за цю команду в сезоні-2023/24. Євген був лідером колективу, набравши 89 очок (27 шайб + 62 передачі) за 42 гри.

Минулий сезон 27-річний нападник виступав за австрійський Брегенцвальд в Альпійській хокейній лізі (чемпіонат, де грають клуби Австрії, Італії, Словенії та Хорватії).

За 40 поєдинків Євген закинув 14 шайб і віддав 32 результативні передачі, що дозволило йому потрапити до п'ятнадцятки найкращих гравців цієї ліги за системою "шайба + асист".

"Можна сказати, що моє рішення повернутися до Гелена було засноване на особистих причинах. Мій батько помер на початку травня, і це повністю змінило моє життя. Тоді ми з дружиною Анною вирішили повернутися до Нідерландів, де ми справді насолоджувалися життям раніше. Тут хочемо залишитися на довше. Так, я стежив за клубом минулого року і навіть переглянув кілька ігор. Що стосується майбутнього сезону – я завжди ставлю перед собою високі цілі. Я завжди хочу бути найкращою версією себе", – заявив Фадєєв.

Радий його поверненню наставник клубу Ларс Енгвеген.

Ми завжди підтримували контакт з Євгеном. Минулого року він знову зміг провести чудовий рік в AlpsHL. Коли з'явилася можливість повернути Євгена до Гелена, ми вжили заходів і вдалося підписати його на наступний сезон з опцією ще на один рік", – заявив фахівець.

Фадєєв у юному віці переїхав до США, де з 2011 до 2021 року грав за шкільні та університетські команди. У сезоні-2021/22 виступав за Сокіл, але з початком війни отримав пропозиції з Європи.

На чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, де збірній України трішки не вистачило для виходу в елітний дивізіон, провів усі 5 матчів і відзначився 2 результативними передачами.