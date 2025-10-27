Українська правда
УПЛ виключила Десну та Маріуполь зі складу учасників

Олег Дідух — 27 жовтня 2025, 17:06
Футбольні клуби Десна (Чернігів) і Маріуполь виключені зі складу учасників Української Прем’єр-ліги.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив президент УПЛ Євген Дикий.

"Загальними зборами УПЛ було ухвалено рішення про виключення Десни і "Маріуполя" зі складу учасників Української Прем’єр-ліги. Закріпленого місця в УПЛ за ними немає. Питання щодо збереження професійного статусу клубів знаходиться в юрисдикції УАФ", – заявив Дикий.

Нагадаємо, Десна та Маріуполь не беруть участі в професійних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В травні 2022 року на засіданні УПЛ було ухвалене рішення закріпити за клубами місце в УПЛ на випадок, якщо Десна та Маріуполь повернуться до професійних змагань.

Десна

