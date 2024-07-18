Діназ може підписати ще одного ексгравця Десни

Першоліговий Діназ може невдовзі підписати колишнього футболіста Десни Євгенія Чепурненка.

Про це повідомляє Український футбол.

За інформацію джерела, він, а також Єгор Демченко та Владислав Шаповал вже тренуються разом із командою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група інвесторів планує відродити ім'я Десни, зайшовши у Діназ, директором якого є колишній півзахисник чернігівської команди Сергій Старенький.

Нещодавно стало відомо, що команду очолив Олександр Рябоконь і клуб хоче запросити Єгора Картушова та Владислава Огірю, які вже грали під керівництвом тренера в Десні.