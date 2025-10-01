Тест
Що ви знаєте про виступи українських клубів у єврокубках. Дізнайтеся в ТЕСТІ
Колаж: Ганна Станович
Вже завтра, 2 жовтня, візьме старт груповий етап Ліги конференцій УЄФА. Динамо і Шахтар, єдині представники України, що залишилися в єврокубках, вперше зіграють на цій стадії турніру.
Звичайно, раніше наші гранди грали в турнірах із сильнішим складом учасників, та й рядові представники УПЛ іноді добиралися до групових етапів – але у воєнні часи доречно цінувати вже те, що клуби існують та перемагають суперників, наприклад, із такої благополучної Швейцарії.
На честь старту чергового основного етапу чергового єврокубку ми підготували спеціальний тест. Він присвячений успіхам та невдачам наших клубів на європейській арені. Намагайтеся не поспішати і думати над кожним варіантом – це може допомогти вам.