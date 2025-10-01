Українська правда
Що ви знаєте про виступи українських клубів у єврокубках. Дізнайтеся в ТЕСТІ

Станіслав Лисак, Віталій Пасічний — 1 жовтня 2025, 19:00
Вже завтра, 2 жовтня, візьме старт груповий етап Ліги конференцій УЄФА. Динамо і Шахтар, єдині представники України, що залишилися в єврокубках, вперше зіграють на цій стадії турніру.

Звичайно, раніше наші гранди грали в турнірах із сильнішим складом учасників, та й рядові представники УПЛ іноді добиралися до групових етапів – але у воєнні часи доречно цінувати вже те, що клуби існують та перемагають суперників, наприклад, із такої благополучної Швейцарії.

На честь старту чергового основного етапу чергового єврокубку ми підготували спеціальний тест. Він присвячений успіхам та невдачам наших клубів на європейській арені. Намагайтеся не поспішати і думати над кожним варіантом – це може допомогти вам.

1/10

Яка з цих команд діставалася групового етапу єврокубків?

2/10

Київське Динамо у сезоні-1998/99 досягло висоти, яка зараз здається нереальною – півфіналу Ліги чемпіонів. З яким із цих суперників команда Лобановського того сезону не зіграла?

3/10

На шляху до сенсаційного фіналу Ліги Європи-2014/15 Дніпро пройшов чотирьох суперників. А в якому порядку?

4/10

Який із цих українських футболістів не забивав українському клубу у єврокубках?

5/10

Якому з цих клубів у єврокубках належить антирекорд найбільшої поразки?

6/10

А над яким суперником було здобуто найбільшу розгромну перемогу?

7/10

Яку з цих команд харківський Металіст НЕ громив?

8/10

Сезон-2008/09 став золотим для українського футболу – тоді в межах Кубку УЄФА українські клуби програвали лише один одному та... Кому ще?

9/10

Багато середняків українського футболу в єврокубках обмежувалися двома матчами. Але хто зіграв лише один?

10/10

І найголовніше. Перемога Шахтаря стала перемогою у першому в історії єврокубковому фіналі... З якою особливістю?

