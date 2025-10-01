Що ви знаєте про виступи українських клубів у єврокубках. Дізнайтеся в ТЕСТІ

Вже завтра, 2 жовтня, візьме старт груповий етап Ліги конференцій УЄФА. Динамо і Шахтар, єдині представники України, що залишилися в єврокубках, вперше зіграють на цій стадії турніру.

Звичайно, раніше наші гранди грали в турнірах із сильнішим складом учасників, та й рядові представники УПЛ іноді добиралися до групових етапів – але у воєнні часи доречно цінувати вже те, що клуби існують та перемагають суперників, наприклад, із такої благополучної Швейцарії.

На честь старту чергового основного етапу чергового єврокубку ми підготували спеціальний тест. Він присвячений успіхам та невдачам наших клубів на європейській арені. Намагайтеся не поспішати і думати над кожним варіантом – це може допомогти вам.

1/10 Яка з цих команд діставалася групового етапу єврокубків? Карпати (Львів) Правильна відповідь: Карпати. Гол Федецького Галатасараю увійшов до історії українського футболу.

Олімпік (Донецьк)

Полісся (Житомир)

Таврія (Сімферополь)

Олімпік (Донецьк) Правильна відповідь: Карпати. Гол Федецького Галатасараю увійшов до історії українського футболу.

Полісся (Житомир) Правильна відповідь: Карпати. Гол Федецького Галатасараю увійшов до історії українського футболу.

Таврія (Сімферополь) Правильна відповідь: Карпати. Гол Федецького Галатасараю увійшов до історії українського футболу.



2/10 Київське Динамо у сезоні-1998/99 досягло висоти, яка зараз здається нереальною – півфіналу Ліги чемпіонів. З яким із цих суперників команда Лобановського того сезону не зіграла? Арсенал

Реал Мадрид

Олімпіакос Правильна відповідь: Олімпіакос. Реал обіграли у чвертьфіналі, Баварії програли у 1/2 – а у групі, крім Арсеналу та Лансу, був Панатінаїкос.

Баварія

3/10 На шляху до сенсаційного фіналу Ліги Європи-2014/15 Дніпро пройшов чотирьох суперників. А в якому порядку? Олімпіакос, Брюгге, Аякс, Наполі

Олімпіакос, Брюгге, Наполі, Аякс

Олімпіакос, Аякс, Брюгге, Наполі Правильна відповідь: Олімпіакос, Аякс, Брюгге, Наполі. Спочатку греки, потім два представники Бенілюксу – і лише потім італійці.

Брюгге, Олімпіакос, Аякс, Наполі

4/10 Який із цих українських футболістів не забивав українському клубу у єврокубках? Андрій Воронін

Андрій Шевченко Правильна відповідь: Андрій Шевченко. Як не дивно, наш головний голеадор ніколи нашим не забивав. Воронін забивав Динамо у складі Баєра, Довбик – у складі Роми, Протасов – Чорноморцю за Олімпіакос.

Олег Протасов

Артем Довбик

5/10 Якому з цих клубів у єврокубках належить антирекорд найбільшої поразки? Іллічівець

Олімпік

Металург (Донецьк) Правильна відповідь: Металург Донецьк. 0:8 від Вердера ... Заради справедливості, це був матч-відповідь після домашньої нічиєї.

Металург (Запоріжжя)

6/10 А над яким суперником було здобуто найбільшу розгромну перемогу? БАТЕ

Баррі Таун Правильна відповідь: Баррі Таун. На шляху до півфіналу ЛЧ кияни винесли скромний ірландський клуб 8:0.

Бешикташ

Хамрун Спартанс

7/10 Яку з цих команд харківський Металіст НЕ громив? Ред Булл Зальцбург

Сошо

Бешикташ

Трабзонспор Правильна відповідь: Трабзонспор. З Ред Буллом вийшло 4:0, із Сошо – теж. Бешикташ із неймовірним голом Жажі пав з рахунком 1:4. А ось Трабзонспору програвали – 1:3.

8/10 Сезон-2008/09 став золотим для українського футболу – тоді в межах Кубку УЄФА українські клуби програвали лише один одному та... Кому ще? Беллінцона Правильна відповідь: Беллінцона. Поки Металіст, Динамо та Шахтар били рекорди, Дніпро згорів команді зі швейцарської провінції.

Абердін

Сьон

Сент-Патрікс

9/10 Багато середняків українського футболу в єврокубках обмежувалися двома матчами. Але хто зіграв лише один? Десна Правильна відповідь: Десна. Чернігівський клуб грав у єврокубках в епоху ковіда – і зіграв із Вольфсбургом лише на його полі.

Темп

Олімпік

Іллічівець