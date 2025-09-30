Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Гравець Київ Кепіталз отримав 17 тисяч євро штрафу та 140 годин громадських робіт за рішенням суду

Руслан Травкін — 30 вересня 2025, 18:13
Гравець Київ Кепіталз отримав 17 тисяч євро штрафу та 140 годин громадських робіт за рішенням суду
Крістіанс Зельтс
НK Zemgale/LBTU

Нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зельтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт. Таке рішення ухвалив Курземський районний суд за відмову Зельтсом пройти тест на наркотики або інші заборонені речовини під час керування автомобілем.

Про це повідомляє Jauns.lv.

Верховний Суд відмовив у розгляді касаційної скарги, таким чином рішення Курземського районного суду набрало чинності.

Читайте також :
Відео Фото Безплатний хокей за сімома замками: Кубок України, який дав більше питань, ніж відповідей

У обвинувальному акті зазначено, що Зельтс керував транспортним засобом, який було зупинено. Поліцейські доставили хокеїста до Ризького психіатрично-наркологічного центру, де він відмовився пройти огляд на вплив наркотичних, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, тим самим вчинивши кримінальний злочин, передбачений статтею 262.1 частини 1 Кримінального кодексу, за який максимальне покарання – позбавлення волі на один рік з позбавленням водійських прав на п'ять років.

Подія сталася 5 грудня 2024 року. Тоді він виступав за Земгале.

Влітку Зельтс приєднався до Київ Кепіталз. Нещодавно Крістіанс отримав 5-матчеву дискваліфікацію за грубу гру під час матчу Балтійської ліги. 

Читайте також :
Балтійська ліга та Київ Кепіталз: що чекати від українського клубу в європейському чемпіонаті
Балтійська Ліга Київ Кепіталз хокей

Київ Кепіталз

Лідер збірної Естонії пояснив, чому обрав Київ Кепіталз для продовження кар'єри
Безплатний хокей за сімома замками: Кубок України, який дав більше питань, ніж відповідей
Київ Кепіталз з різницею в 5 шайб переграв литовський клуб у Балтійській лізі
Визначився склад учасників і дата початку чемпіонату України
Київ Кепіталз поверне до складу канадського форварда

Останні новини