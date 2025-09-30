Гравець Київ Кепіталз отримав 17 тисяч євро штрафу та 140 годин громадських робіт за рішенням суду

Нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зельтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт. Таке рішення ухвалив Курземський районний суд за відмову Зельтсом пройти тест на наркотики або інші заборонені речовини під час керування автомобілем.

Про це повідомляє Jauns.lv.

Верховний Суд відмовив у розгляді касаційної скарги, таким чином рішення Курземського районного суду набрало чинності.

У обвинувальному акті зазначено, що Зельтс керував транспортним засобом, який було зупинено. Поліцейські доставили хокеїста до Ризького психіатрично-наркологічного центру, де він відмовився пройти огляд на вплив наркотичних, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, тим самим вчинивши кримінальний злочин, передбачений статтею 262.1 частини 1 Кримінального кодексу, за який максимальне покарання – позбавлення волі на один рік з позбавленням водійських прав на п'ять років.

Подія сталася 5 грудня 2024 року. Тоді він виступав за Земгале.

Влітку Зельтс приєднався до Київ Кепіталз. Нещодавно Крістіанс отримав 5-матчеву дискваліфікацію за грубу гру під час матчу Балтійської ліги.