Українська правда
Чемпіон Хокей

Триразовий чемпіон України став гравцем Київ Кепіталз

Сергій Шаховець — 6 травня 2026, 18:53
Ілля Коренчук
ХК Київ Кепіталз

Нападник Ілля Коренчук став першим новачком Київ Кепіталз у поточне міжсезоння.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

На дорослому рівні форвард виступав за Кременчук, Донбас та Альтаїр. У складі донеччан Коренчук тричі ставав чемпіоном України: у 2018, 2019 та 2021 роках.

Під час виступів за Кременчук у 2017 році став найкращим бомбардиром Української хокейної ліги.

За кордоном 31-річний хокеїст захищав кольори польських клубів Торунь, Тихи, Заглембє, а також британського Мілтон Кейнс Лайтнінг. У квітні 2026 року Коренчук разом з Олексієм Вороною залишив Торунь.

Ілля Коренчук тривалий час виступав за збірну України, з якою він здобував бронзові медалі чемпіонату світу у дивізіоні 1А і ще двічі – нагороди такого самого гатунку у дивізіоні 1.

Раніше повідомлялося, що збірна України сенсаційно перемогла Францію в матчі чемпіонату світу.

