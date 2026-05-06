Триразовий чемпіон України став гравцем Київ Кепіталз

Нападник Ілля Коренчук став першим новачком Київ Кепіталз у поточне міжсезоння.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

На дорослому рівні форвард виступав за Кременчук, Донбас та Альтаїр. У складі донеччан Коренчук тричі ставав чемпіоном України: у 2018, 2019 та 2021 роках.

Під час виступів за Кременчук у 2017 році став найкращим бомбардиром Української хокейної ліги.

За кордоном 31-річний хокеїст захищав кольори польських клубів Торунь, Тихи, Заглембє, а також британського Мілтон Кейнс Лайтнінг. У квітні 2026 року Коренчук разом з Олексієм Вороною залишив Торунь.

Ілля Коренчук тривалий час виступав за збірну України, з якою він здобував бронзові медалі чемпіонату світу у дивізіоні 1А і ще двічі – нагороди такого самого гатунку у дивізіоні 1.

