Ветеран запалює: 52-річний Ягр відзначився асистом у матчі чемпіонату Чехії

Легендарний хокеїст Яромир Ягр відзначився результативною передачею у матчі чемпіонату Чехії.

Про це повідомляє сайт НХЛ.

Для 52-річного форварда це вже 37 сезон на професійному рівні. Його клуб Кладно, співвласником якого він є, поступився Пардубіце з рахунком 1:5.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду. 2017 року повернувся у рідний клую.

Нагадаємо, декілька днів тому Піттсбург домовився про контракт із Сідні Кросбі.