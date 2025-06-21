Триразовий володар Кубку Стенлі повернувся в НХЛ після дворічної паузи

Триразовий володар Кубка Стенлі Джонатан Тейвз, який пропустив два останні сезони через проблеми зі здоров'ям, став гравцем Вінніпега.

Перехід підтвердила пресслужба Джетс.

37-річний уродженець Вінніпега всю кар'єру в НХЛ (2007–2023) провів у Чикаго Блекгокс.

Разом із клубом хокеїст тричі (2010, 2013, 2015) перемагав у Кубку Стенлі. У фіналі-2010 Джонатан отримав нагороду Конн Смайт Трофі, яку отримує найцінніший гравець плейоф.

Загалом у НХЛ Тейвз провів 1067 поєдинків. На його рахунку 372 шайби та 511 результативних передач.

The kid from St. Vital is coming home. pic.twitter.com/8Gh9EmziGQ — Winnipeg Jets (@NHLJets) June 20, 2025

Зі збірної Канади Тейвз завоював два золота на Олімпійських іграх (2010, 2014), золото (2017) та срібло (2008) на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, легендарний Яромир Ягр назвав найкращого хокеїста світу станом на зараз.