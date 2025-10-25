Олімпійський чемпіон зустрівся з юними українськими хокеїстами в Чехії
Всесвітньовідомий ексхокеїст Домінік Гашек у Чехії провів зустріч з юними українськими хокеїстами херсонського Дніпра.
Про це він повідомив у себе в соцмережах.
"Вчора в Бенатках над Їзерою я відвідав 14- та 15-річних хокеїстів з Херсона, чий хокейний стадіон був розбомблений російськими терористами у квітні.
Разом з "Pametnaroda" ми підготували для них 10-денний хокейний табір у Чехії", – написав Гашек.
60-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.
Гашек із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно засуджує дії Росії та кремлівського диктатора Володимира Путіна.