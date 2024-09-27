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Дніпро переграв Берсерків на шляху в півфінал Кубку України

Олександр Булава — 27 вересня, 16:12
Дніпро переграв Берсерків на шляху в півфінал Кубку України

Сьогодні, 27 вересня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубку України з хокею, в якому херсонський Дніпро обіграв Харківських Берсерків.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Переломним у зустрічі став третій період, який розгромно виграли херсонці (3:0) та довели до логічного завершення гру у третій 20-хвилинці.

Кубок України – хокей
1/4 фіналу, 27 вересня

Дніпро Херсон – Харківські Берсерки 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Зазначимо, що програму ігрового дня у Кубку України завершить протистояння Київ Кепіталз з Тризубом. Зустріч розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, вчора відбувся перший чвертьфінальний матч, у якому досить сенсаційно одеський Шторм переграв київський Сокіл.

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